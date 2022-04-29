Aydın'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

29.04.2022 10:05
Aydın'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kovalamaca sonrası yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kovalamaca sonrası yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın- İzmir kara yolu üzerinde bir otomobilde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sürücü M.K'nın (45), M.B. (41) ile buluştuğunu belirleyen ekipler, kovalamacanın ardından şüphelileri yakaladı.

M.K'nın üst aramasında 65 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İncirliova, Uyuşturucu, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da kovalamaca sonrası uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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