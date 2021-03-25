Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 10 kilogram metamfetamin bulundu - Son Dakika

Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 10 kilogram metamfetamin bulundu

25.03.2021 11:57
Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 10 kilogram metamfetamin bulundu, System.String[]

Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsünün "dur" ihtarına uymaması sonucu kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında bariyerlere çarparak duran araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Araçtaki aramada, 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde bugüne kadar tek seferde ilk kez bu kadar çok metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 10 kilogram metamfetamin bulundu - Son Dakika


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