Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsünün "dur" ihtarına uymaması sonucu kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında bariyerlere çarparak duran araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu sentetik uyuşturucunun bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Şüpheliler K.S, M.A.C. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.