Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

Ekiplerce araçta yapılan aramada 48 gram esrar ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede devriye görevi yapan polis ekipleri, Adnan Menderes Bulvarında seyir halindeki 20 SH 238 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi.

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