Aydın'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

M.K'ya, "kamu malına zarar vermek", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "dur ihtarına uymamak" suçlarından 6 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Otomobilde arama yapan ekipler, bir miktar metamfetamin ele geçirdi, sürücü M.K'yı (35) gözaltına aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

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