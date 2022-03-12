Aydın'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

12.03.2022 20:22
Aydın'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın- İzmir kara yolu Kardeşköy Mahallesi mevkisinde, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Otomobil, barikat kuran ekip otosuna çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu.

Otomobilde arama yapan ekipler, 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü M.A. ile otomobildeki M.M. ve S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "kamu malına zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

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Otomobil, Efeler, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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