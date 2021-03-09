Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı - Son Dakika

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü F.K'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Aydın 'ın İncirliova ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü "uyuşturucu ticareti" suçundan cezaevine gönderildi.

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