Aydın'da Kovid-19 şüphesiyle gittiği hastaneden kaçan kişiye soruşturma açıldı - Son Dakika

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Aydın'da Kovid-19 şüphesiyle gittiği hastaneden kaçan kişiye soruşturma açıldı
6 saat önce
Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, dün gece, yüksek ateş şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesine başvuran İ.E, Kovid-19 şüphesi nedeniyle tedavi altına alındı.
Yatış işlemleri başlatılan İ.E, hastaneden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine polis ve jandarma kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu sabah hastaneye gelen İ.E, yeniden tedavi altına alındı.
İ.E. hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:36 Kaynak: AA
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