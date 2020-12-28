Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 371 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 371 kişiye ceza kesildi
28.12.2020 13:31
Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 371 kişiye 723 bin 940 lira ceza uygulandı.
Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 371 kişiye 723 bin 940 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde vatandaşın huzur ve güvenliği için asayiş denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonundaki denetimlerde, tedbirlerine uymayan 371 kişiye 723 bin 940 lira ceza verildi.
Son Dakika Arda Turan'ın Galatasaray'daki performansına İspanyol basını övgüler yağdırdı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı "ABD'de oynamak hayalim" diyen Messi, asla formasını giymeyeceği takımları duyurdu Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Azerbaycan askerini şehit eden 6 Ermeni öldürüldü İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi