Aydın'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden işletme ve kişilere 70 milyon 959 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Aydın'da dinamik denetim uygulaması kapsamında, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen işletme, iş yeri ve kişilere 70 milyon 959 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 4 Mart'ta kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 139 işletme ve iş yeri, 558 toplu ulaşım aracı ve 10 bin 545 kişinin kontrol edildiği bildirildi.

Denetimlerde 1121 ekip ve 3 bin 339 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, tedbirleri ihlal edenlere toplam 70 milyon 959 bin lira ceza uygulandığı belirtildi.

Aydın, Sağlık Bakanlığının paylaştığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "orta riskli" iller arasında yer alıyor.