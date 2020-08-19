Aydın'da Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetim yapıldı - Son Dakika

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda yapılan denetimlerde, görevli ekiple bir alışveriş merkezine giden Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, iş yeri sahipleri ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarıda bulundu.

Arat, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerdeki sonucun kendilerini memnun ettiğini, ceza yazılacak bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

Hem alışverişe gelenlerin hem de mağaza sahipleri ve çalışanların kurallara riayet ettiğini gözlemlediklerini anlatan Arat, "Bunun devamını istiyoruz. Biliyorsunuz mesafe, hijyen kurallarına uymazsak vaka sayıları artacak. Buna uyduğumuz sürece ki Aydın bu durumda iyi, sonuçlar daha da iyi olacak. Rakamları sıfırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Arat'a, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş eşlik etti.