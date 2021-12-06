Küçükbaş hayvan hırsızlığı operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde hayvan hırsızlığı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 5 küçükbaş hayvan bulundu. 2 ruhsatsız tabanca ile 3 av tüfeği de ele geçirildi.

Şüpheliler Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.