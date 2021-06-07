Kumar makinesi sattığı iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde kumar makinesini kahvehaneye sattığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kemer Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir ticari aracı takibe aldı.
Ticari araçtaki 2 kişinin bölgedeki kıraathanelere giderek kumar makinesi sattığını belirleyen ekipler, M.Y. ve C.K'yi yakaladı.
Araçta yapılan aramada 4 şarj aleti görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.
Emniyete getirilen şüphelilerden C.K'nin göçmen kaçakçılığı suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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