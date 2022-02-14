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Aydın'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Aydın'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

14.02.2022 15:30
Aydın'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 553 lira cezası uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 553 lira cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine iş yerine baskın yaptı.

İncelemede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 7 bin 553 lira para cezası kesildi, aranması bulunan bir şüpheli de emniyete götürüldü.

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Cumhuriyet Mahallesi, Para Cezası, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


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