Aydın'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesindeki kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 553 lira cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine iş yerine baskın yaptı.

İncelemede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 7 bin 553 lira para cezası kesildi, aranması bulunan bir şüpheli de emniyete götürüldü.

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.