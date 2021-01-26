Aydın'da kumar oynayanlara para cezası - Son Dakika

Aydın'da kumar oynayanlara para cezası

26.01.2021 09:03
Aydın'da kumar oynayanlara para cezası, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 8 bin 16 lira idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 8 bin 16 lira idari para cezası uygulandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaçay Mahallesinde bulunan bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için 8 bin 16 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, ikamet sahibi A.K. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da kumar oynayanlara para cezası - Son Dakika


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