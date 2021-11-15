Kundaklanan iki otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kundaklanan iki otomobil kullanılamaz hale geldi, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle 1872 Sokak'ta park halinde bulunan iki otomobilin yandığını gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonucu yanan otomobiller söndürüldü.

Kundaklandığı belirlenen otomobiller, kullanılamaz hale geldi.

Otomobilleri kundakladığı tespit edilen A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.