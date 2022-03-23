Aydın'da kurallara uymadığı tespit edilen 12 gıda firmasına ceza - Son Dakika
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Aydın'da kurallara uymadığı tespit edilen 12 gıda firmasına ceza

23.03.2022 13:19
Aydın'da kurallara uymadığı tespit edilen 12 gıda firmasına ceza

Aydın'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kurallara uymadığı tespit edilen 12 gıda işletmesine 181 bin 988 lira para cezası uygulandı.

Aydın'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kurallara uymadığı tespit edilen 12 gıda işletmesine 181 bin 988 lira para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen ay gıda satışı, toplu tüketim ve üretim yerlerine yönelik yoğun denetim yapıldı.

Şubat ayında 1511 iş yerinin denetlendiği belirtilen açıklamada, "Denetim izleme programı, şikayet, yıllık denetim programı ve zehirlenmeler gibi konulara istinaden il genelinde toplam 19 numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 12 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 181 bin 988 lira yasal işlem uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yine aynı dönemde Alo Gıda 174 Hattı'na 54 şikayetin geldiği vurgulanan açıklamada, bununla ilgili 25 işletmeye ait denetimin sonuçlandırıldığı aktarıldı.

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Para Cezası, Veteriner, Tarım, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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