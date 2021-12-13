Aydın'da kurallara uymayan 30 gıda firmasına 652 bin 252 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Aydın'da, kurallara uymadıkları gerekçesiyle 30 gıda işletmesine 652 bin 252 lira para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen ay gıda satışı, toplu tüketim ve üretim yerlerine yönelik yoğun denetim yapıldığı belirtildi.

Kasım ayında 1951 iş yerinin denetlendiği belirtilen açıklamada, "Denetim izleme programı, şikayet, yıllık denetim programı ve zehirlenmeler gibi konulara istinaden il genelinde toplam 58 numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 30 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 652 bin 252 lira yasal işlem uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yine aynı dönemde Alo Gıda 174 Hattı'na 52 şikayetin geldiği vurgulanan açıklamada, bununla ilgili 39 adet işletmeye ait denetimin sonlandırıldığı, ayrıca yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgilerin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne kaydedildiği aktarıldı.