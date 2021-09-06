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Aydın'da kurallara uymayan firmalara 40 bin TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika

Aydın'da kurallara uymayan firmalara 40 bin TL idari para cezası uygulandı

06.09.2021 14:16
Aydın'da kurallara uymayan firmalara 40 bin TL idari para cezası uygulandı, System.String[]

Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nce Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde kuralları ihlal eden firmalara 40 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nce Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde kuralları ihlal eden firmalara 40 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın genelinde iş yerleri denetimleri sürüyor. Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nce Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 9 adet firmaya yeni Sanayi Sicil Belgesi düzenlenirken, 12 adet Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapıldı. 6 firmanın Sanayi Sicil Belgesi iptal edilerek, 24 firmanın Sanayi Sicil Belgesinin vizesi yapıldı. 5 adet firmanın yıllık işletme cetvelleri kontrol edilerek onaylanırken, kuralları ihlal eden firmalara 40 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü çalışmalarıyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği ay içerisinde, 656 adet ani muayene denetimi ve 12 adet şikayet denetimi olmak üzere toplam 668 adet akaryakıt sayacı denetimi yapılmış olup, 621 adedinin uygun, 47 adedinin aykırı olduğu tespit edilmiştir. 100 adet LPG Sayacının ani muayene denetimi ve 3 adet şikayet denetimi olmak üzere toplam 103 adet denetim yapılmış olup, 97 adedinin uygun 6 adedinin uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. 2 adet tanker sayacının ani denetimi yapılmış olup 2 adedinin de uygun olmadığı tespit edilmiştir. 14 adet Tartı Aleti ani denetimi yapılmış olup 14 adedinin de uygun olduğu tespit edilmiştir. 41 adet şikayetli su sayacı denetimi yapılmış olup 29 adedinin uygun 12 adedinin uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. 1 adet Taksimetre ani denetimi yapılmış ve uygun olduğu tespit edilmiştir. 8 adet Hazır Ambalaj ani denetimi yapılmış ve uygun olduğu tespit edilmiştir. 1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun gereği, 1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun kapsamında 4 adet asansör faaliyetlerinin hizmet yeri denetimi yapılmış olup 2 adedinin uygun, 2 adedinin uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Yapılan denetimlerde 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında 13 bin 769 TL, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 2 bin 632 TL, 1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun kapsamında ise 24 bin 304 TL olmak üzere toplamda, 40 bin 705 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - AYDIN

Aydın'da kurallara uymayan firmalara 40 bin TL idari para cezası uygulandı

Para Cezası, Türk Lirası, Akaryakıt, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da kurallara uymayan firmalara 40 bin TL idari para cezası uygulandı - Son Dakika Ekonomi


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