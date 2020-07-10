Aydın'da kurban satışı ve kesimine korona virüs ayarı - Son Dakika

Aydın'da kurban satışı ve kesimine korona virüs ayarı

Aydın Valiliği tarafından Efeler Kaymakamlığı Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı.

Aydın Valiliği tarafından Efeler Kaymakamlığı Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı. Komisyon tarafından alınan karara göre sadece Çeştepe Hayvan Pazarı'nda kurbanlık hayvan satışı yapılabilecek. Kurallara uymayarak bunun dışında herhangi bir yerde kurban satışı yapan kişi veya kişilere cezai işlem uygulanacak.

26 Haziran tarih ve 31 bin 167 sayılı 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Yayımlanan Tebliğ gereğince oluşturulan Efeler Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu toplanarak bir dizi kararlar aldı. Toplantıda kurban satışı ve kesim yerleri de belirlendi. Alınan kararlara göre kurban satışı sadece Efeler Belediyesi'nin Çeştepe Hayvan Pazarı'nda yapılabilecek.

Günlük kesim kapasitesi konuldu

Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kurban kesim hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için aşağıdaki kesim yerleri ve günlük kesim kapasiteleri belirlendi. Buna göre günlük olarak; Efeler Belediyesi Çeştepe Hayvan Pazarı'nda 2 bin adet, Köprülü Mahallesi Cihanoğlu Camii'nde 75 adet, Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları'nda 75 adet, Mimar Sinan Mahallesi Emir Sultan Camii yanında 75 adet ve Ilıcabaşı Mahallesi AYTER alında da 75 adet kurban kesilebilecek. Vakıf, dernek veya özel işletmelere ait kesim yerlerinde gerekli koşulları sağlamak amacıyla müracaat etmeleri halinde komisyonca denetlenerek kesim için uygun olanlara, kurban kesim belgesi verilecek.

Özel mülk veya bahçesinde kurban kesecekler ise kurbanını beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden oluşan zemin üzerinde kesilerek, akan kan hemen toprakla kapatılıp gerekirse kireçlenerek ve kurbandan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konularak ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, belediye temizlik ekiplerine teslim edecek.

Ücretsiz olacak

Kurban hizmetleri komisyonu kararı gereğince kesim mahallelerinden yararlanma ücretsiz olacak. Bu mahallelerden yararlanacak vatandaşlardan hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek.

Kurallara uymayanlara ceza kesilecek

Komisyon tarafından alınan kararlara ve genel kurallara uymayanlara para cezası kesilecek. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 351,00 TL, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL, hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak, bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 902 TL ve hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven; aç, susuz, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere 947 TL idari para cezası uygulanacak.

Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara da yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak. - AYDIN

Çeştepe, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da kurban satışı ve kesimine korona virüs ayarı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:51 Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir 22:38 Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Arsenal'in eski yıldızı Henry, futbol maçında diz çökerek ırkçılığı protesto etti
19:11
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
17:02
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
15:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 19:20:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da kurban satışı ve kesimine korona virüs ayarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]