Aydın'da Kurtuluş Savaşı kahramanı Yörük Ali Efe konuşuldu

AYDIN - Adnan Menderes Üniversitesi'nin himayesinde Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Ekonomi Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu açılış yürüyüşünün ardından ADÜ Atatürk Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam eden sempozyumda Zeybek Halk Oyunu gösterisi ve Efe şiiri seslendirildi. Sempozyum, Kurtuluş Savaşı'nda Aydın'ın düşman işgalinden kurtarılmasında büyük rol oynayan Yörük Ali Efe üzerine yapılan protokol konuşmaları ile devam etti.

Sempozyumun açılışında konuşan Ekonomi Kulübü Aydın Şube Başkanı Yıldıray Servet Çınar, "Sivil halk direnişinin lideri ve Aydın cephesi komutanı Yörük Ali efe'nin anısına düzenlenen bu organizasyona Aydın'da sivil toplum kuruluşları içerisinde lokomotif bir rol üstlenen teşkilatımız amaç ve hedefleri ile birebir örtüştüğü için sempozyuma destek olmaktadır. Yerli ve milli ekonomik çalışmalara destek olan Ekonomi Kulübü kadim geçmişimizin gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir misyon üstlenmiştir. Gönül coğrafyamızın 780 bin kilometreden çok daha fazla olduğuna inanıyoruz. 100 yıl önce ecdadımızın yaşadığı acı tecrübe yeni devletimizin kuruluş ilkesi olarak hakimiyetin millet egemenliğine dayalı bir yönetim modeline geçmemize vesile olmuştur. Bugün 100'üncü yılına yaklaştığımız Cumhuriyet'i korumak, ecdadımızdan aldığımız mirası gelecek nesillere aktarmak için mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol da, "Yüksek bir milli şuurla Aydın halk kültüründe olan efeliği yeniden yorumlayıp düzenleyen Yörük Ali Efe, milli mücadelenin dayandığı halk tabanının yüksek tecellisi ve sembolüdür. Yörük Ali efe Aydın'da Yunan İşgalini Efelik ruhuyla karşılamış ve Milli Mücadele'nin Başkomutanı olan Sarı Zeybek lakaplı Mustafa Kemal Atatürk'ü bu direnişle selamlamıştır. Kuvay-i Milliye'nin Aydın Cephe Komutanı unvanı verilen Yörük Ali Efe, İstiklal Madalyası ile şereflendirilmiştir. Geçmişi doğru bilmek, bugünü doğru değerlendirmek, bugünü doğru değerlendirmek te geleceği doğru değerlendirmeye yol açar. 100 yıl önce ülkemizi işgal edenlerin, ülkemiz üzerindeki emelleri bugün de bitmemiştir, yarın da bitmeyecektir. Her Türk bu emellerin farkında olmalı direniş ruhunu Efelik bilincini namus ve vatan sevdasını geçmişini hatırlayarak diri tutmalıdır" diye konuştu.

Yörük Ali Efe'nin torunu Merkez Valisi Kayhan Kavas ise, "Yörük Ali Efe daha henüz bıyığı terlemeden yapılan çağrılara kulak vererek Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Diğer kahramanlar gibi hiçbir yerden emir almadan, hiçbir çıkar gözetmeden bu mücadelenin göbeğinde yer almıştır. O da biliyordu ki ulusal mücadele ancak düzenli bir ordu ile sonuçlandırılabilirdi. Bu nedenle en başından sonuna kadar, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ve izinde olmuş ve onun kurduğu düzenli orduya da Milis Albay rütbesi ile katılmış, Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar burada mücadele etmiştir. Kurtuluş Savaşı sona erdikten sonra da şimdi müze haline getirilen Yenipazar'daki evinde ticaret ve ziraatla uğraşmış, halkının bağrına dönmüştür. Yapılan bir röportajında kendisine kahramanlıkları sorulduğunda, "Böyle şeyler söylemeyin ayıp olur, o zamanlar bu gerekiyordu, biz gereğini yaptık. Yine yarın gerekirse, gereğini yapacaklar çıkacaktır. Bu işi fazla büyütmeyelim" diyecek kadar da tevazu sahibi bir kişidir. Değerli Aydınlılar ne yazık ki ulus olarak il olarak, geçmişimize ciddi anlamda sahip çıkabildiğimiz, onu yeni yetişen nesillere aktarabildiğimiz zordur" dedi.

Konuşmaların ardından sempozyuma katılan ve emeği geçenlere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol tarafından plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından ADÜ Devlet Konservatuarı dinletisi izlendi. Dr. Fatih Özkurt tarafından "Milli Mücadele ve Yörük Ali Efe" adlı açılış konferansı gerçekleştirildi.

Sempozyum 30 Kasım 2019 Cumartesi gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Sempozyuma, Yörük Ali Efe'nin Torunu Merkez Valisi Kayhan Kavas, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tahir Olçum, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun, Ekonomi Kulübü Aydın Şube Başkanı Yıldıray Servet Çınar, Sempozyum Düzenleme Kurulu, Aydın Ekonomi Kulübü temsilcileri, Yörük Efe ve Türkmen derneklerinin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.