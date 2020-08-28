Aydın'ın Germencik ilçesinde bir bahçede kuru incir hırsızlığı yapmaya çalışan 3 kişi, gözaltına alındı.
Ömerbeyli Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, bir bahçede, kuru incir çalmak isteyen kişilerin olduğunu görünce müdahale etti.
Ekipler, H.Ö. (34), L.H. (29) ile V.T'yi (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin, şehir dışından geldikleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:31 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da kuru incir çalmaya teşebbüs eden 3 kişi yakalandı - Son Dakika