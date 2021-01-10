Aydın'da kuryenin elektrikli bisikletini çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde kuryenin elektrikli bisikletini çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Bir yemek firmasında çalışan kurye, siparişi teslim etmek için Orta Mahalle 210 Sokak'taki bir apartmanın önüne elektrikli bisikletini bıraktı.

Siparişi teslim ettikten sonra dışarı çıkan kurye elektrikli bisikletin park ettiği yerde olmadığını gördü.

Kuryenin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada şüphelinin H.Ç. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi.