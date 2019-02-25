Aydın'da Kuş Sayımları Tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Şube Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi personelleri ile birlikte Aydın İli Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Bafa Gölü Tabiat Parkı ve Azap Gölü'nde gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Şube Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi personelleri ile birlikte Aydın İli Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Bafa Gölü Tabiat Parkı ve Azap Gölü'nde gerçekleştirildi. Yapılan sayımlar sonucu Aydın'da 38 türde 50 bin 698 kuş kayıt altına alındı.



Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nce belirlenen noktalarda yapılan sayımlarda; su kuşu türleri ve sayıları hakkında bilgiler kayıt altına alındı. Her yıl, ocak ayı sonları ile şubat ayı başlarında Türkiye'nin pek çok ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen Kış Ortası Su Kuşu Sayımlarında, 2019 yılında gerçekleştirilen kuş gözlem çalışmaları Aydın'da renkli geçti. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarında yapılan sayımlarda, 38 türden 50 bin 698 adet kuşun kayıt altına alındığı belirtildi.



Rapor neticesinde, "Kuş Bank" internet sitesine girilecek sonuçlar ile hangi bölgelerde daha fazla birey ve türün bulunduğu, hangi alanların koruma altına alınacağı bilimsel verilerle desteklenerek yönetim planlarının oluşturulacağı belirtildi. - AYDIN

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