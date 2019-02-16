Aydın'da Kütüphaneler Renklendi
7 dakika önce
Aydın il genelindeki bazı kütüphaneler yeniden dizayn edilerek çocukların seveceği bir şekilde renklendirildi.
Aydın
il genelindeki bazı kütüphaneler yeniden dizayn edilerek çocukların seveceği bir şekilde renklendirildi.
Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteği ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ilçe ve mahallelerdeki kütüphaneler yapılan çalışmalar ile renkli bir görünüme kavuştu. Kuşadası
, Germencik
, Ortaklar
, İncirliova
, Yenipazar
ve Bozdoğan
kütüphaneleri renkli ortama kavuştu.
Renkli kitaplar ve masaların çocukların seveceği biçimde düzenlenmesi kütüphaneye gelen çocuklar tarafından beğenildi. Yapılan çalışmalar ile kütüphaneye gelen çocuk ve okuyucu sayılarında artış sağlandı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:33 Kaynak: İHA
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