Son Dakika Haberleri: Aydın'da Kütüphaneler Renklendi

Aydın'da Kütüphaneler Renklendi

7 dakika önce

Aydın il genelindeki bazı kütüphaneler yeniden dizayn edilerek çocukların seveceği bir şekilde renklendirildi.

Aydın'da Kütüphaneler Renklendi, System.String[]
Aydın il genelindeki bazı kütüphaneler yeniden dizayn edilerek çocukların seveceği bir şekilde renklendirildi.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteği ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ilçe ve mahallelerdeki kütüphaneler yapılan çalışmalar ile renkli bir görünüme kavuştu. Kuşadası, Germencik, Ortaklar, İncirliova, Yenipazar ve Bozdoğan kütüphaneleri renkli ortama kavuştu.

Renkli kitaplar ve masaların çocukların seveceği biçimde düzenlenmesi kütüphaneye gelen çocuklar tarafından beğenildi. Yapılan çalışmalar ile kütüphaneye gelen çocuk ve okuyucu sayılarında artış sağlandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:33 Kaynak: İHA

Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten Kaçarken Emniyetin Nizamiye Kapısına Çarpan Alkollü Sürücü: Kolumu Emniyete Alın ABD Başkanı Trump, Türkiye Büyükelçiliği İçin Adayını Açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Darbe Girişiminin Başarısızlıkla Sonuçlandığını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 08:40:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Kütüphaneler Renklendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]