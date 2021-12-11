Aydın'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında Söke'de iki okulun kütüphane açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında Söke'de iki okulun kütüphane açılışı gerçekleştirildi

11.12.2021 01:09
Aydın'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında Söke'de iki okulun kütüphane açılışı gerçekleştirildi

Söke'de 2 okul daha kütüphanesine kavuştu.

Söke'de 2 okul daha kütüphanesine kavuştu.

Kütüphanelerin açılışı, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından yapıldı.

" Aydın'da da hiçbir okulumuzda 'kütüphanesiz okul kalmamış' olacak"

Kurdele kesimlerinden sonra açılan kütüphanelerdeki kitap ve kitaplıkları inceleyen İl Müdürü Seyfullah Okumuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde başlatmış olduğu "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Söke'de bulunan 100. Yıl Atatürk Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda kütüphane açılışları gerçekleştirildiğini belirtti.

İl Müdürü Okumuş, "Okullardaki mevcut kütüphaneleri zenginleştirmek ve yeni kütüphaneler yaparak öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırmak, onları sorgulayan, araştıran, bilgi üreten bireyler olarak yetiştirmek ve okullar arasındaki imkan farklarını azaltmak amacıyla ilimizde kütüphane açılışları hızla devam ediyor. Üretimleri meslek liselerimiz tarafından yapılan ve Bakanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan bu anlamlı proje kapsamında Aralık ayı içerisinde İlimiz genelindeki 195 okulumuz kütüphanelerine kavuşmuş olacak. Ayrıca 108 okulumuza da kitaplıkların teslim edilmesi ile beraber toplamda 303 okulumuz bu projeden faydalanarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da hiçbir okulumuzda 'Kütüphanesiz Okul Kalmamış' olacak" dedi.

Daha sonra okullardaki öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Okumuş, onlarla bol bol sohbet etti.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Aydın'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında Söke'de iki okulun kütüphane açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

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