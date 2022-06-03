Aydın'da kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü - Son Dakika
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Aydın'da kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

03.06.2022 23:39
Aydın'da kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

AYDIN'ın Nazilli ve Efeler ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçları kökünden söküp devirirken, evlerin de çatıları uçtu.

AYDIN'ın Nazilli ve Efeler ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçları kökünden söküp devirirken, evlerin de çatıları uçtu.

?Nazilli ve Efeler ilçesinde saat 20.00 sıralarında yağmurla birlikte etkili olan rüzgar caddelerde bulunan ağaçlarını kökünden sökerek devirdi. Birçok ağacın ise kırılan dalları yola savruldu. Rüzgar evlerin çatılarında bulunan sac kaplamaları da yerinden sökerek metrelerce uzağa savurdu. Devrilen ağaçlar ve kırılan dallar nedeniyle trafikte kısa süreli aksamlar oluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ağaçları keserek temizleme çalışması yaptı. Ağaç dallarının üzerine düştüğü 3 otomobilde de hasar oluştuğu belirtildi.


Aydın'da kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü
Aydın'da kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü
Aydın'da kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü
Aydın'da kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü
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Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı Nazilli'de ağaçlar, rüzgara dayanamadı Nazilli'de ağaçlar, rüzgara dayanamadı
Kaynak: DHA

Nazilli, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü - Son Dakika

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