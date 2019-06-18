Son Dakika Haberleri: Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına
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Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına

9 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğlen sonrası başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda ağaç devrildi, bir iş yerinin çatısı uçtu. Devrilen ağaçların bazıları park halindeki araçların üzerine düştü.
Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve 75. Yıl Bulvarı'nda oluşan su birikintilerden dolayı ulaşımda aksama yaşandı. Rüzgar nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısı yakındaki bir evin üzerine düştü, cadde trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekipleri, su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması yaptı.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe genelinde hasar gören bölgeleri ziyaret ederek, ekiplerinden bilgi aldı.
Vatandaşlardan Hakan Şensan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İş yerinin önünde yağışı izliyordum. Karşı binanın çatısı bir anda havalandı ve 70 metre ileride bulunan bir binanın üstüne düştü. Allah korudu." dedi.
Esnaflardan Burhan Sarıoğlu, iş yerinin önündeki ağacın devrildiğini, hasar dışında olası bir can kaybı ve yaralanmanın olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:08 Kaynak: AA
Nazilli, Aydın, Güncel
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