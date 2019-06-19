Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına
1 saat önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınada, bazı ağaçlar araçların ve evlerin üzerine devrildi.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:38 Kaynak: AA
'ın Efeler
ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınada, bazı ağaçlar araçların ve evlerin üzerine devrildi.
Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınadan dolayı su birikintileri oluşurken, birçok yerde ağaçlar yıkıldı. Zafer Mahallesi
'nde Osman Gazi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesindeki çam fıstığı ağacı, sokağın karşısındaki bir apartmanın üstüne devrildi.
Ağacın devrilmesi sonucu apartmandaki dairelerin balkon kısımlarında ve park halindeki bir otomobilde hasar oluştu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Ekipler Büro Amirliği bahçesindeki bir ağaç da ekip arabalarının üzerine düştü. Denizli
Bulvarı'nda oluşan su birikintilerinden dolayı trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.
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