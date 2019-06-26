Aydın'da kuzenlere uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 2 kuzen tutuklandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:09 Kaynak: AA
'ın Nazilli
ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 2 kuzen tutuklandı. Pirlibey
Mahallesi Karıncalı
Dağı bölgesinde Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye operasyon yaptı.
Operasyonda, ormanlık alana ekili 601 kök Hint keneviri ile hazır hale getirilen 14 kilogram 750 gram esrar ele geçirildi. İzmir
'in Beydağ
ilçesinde olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amca çocukları M.İ ve M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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