Son Dakika Haberleri: Aydın'da kuzenlere uyuşturucu operasyonu
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Aydın'da kuzenlere uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 2 kuzen tutuklandı.

Aydın'da kuzenlere uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 2 kuzen tutuklandı.
Pirlibey Mahallesi Karıncalı Dağı bölgesinde Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye operasyon yaptı.
Operasyonda, ormanlık alana ekili 601 kök Hint keneviri ile hazır hale getirilen 14 kilogram 750 gram esrar ele geçirildi.
İzmir'in Beydağ ilçesinde olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amca çocukları M.İ ve M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:09 Kaynak: AA
Nazilli, Aydın, Güncel
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