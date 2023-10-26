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Aydın'da KYK Yurtlarında Asansör Sorunları Devam Ediyor - Son Dakika

Aydın'da KYK Yurtlarında Asansör Sorunları Devam Ediyor

Son Güncelleme: 26.10.2023 14:15

Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından, başka bir yurtta da asansör sorunları yaşandığı ortaya çıktı. Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan ve Berin Menderes KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci, yurttaki asansör sorununu üç gün önce CİMER'e şikayet etti.

Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesi ve bir öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından, kentte okuyan üniversite öğrencilerinin başka bir yurtta da benzer sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Yine Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan, Berin Menderes KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci yurttaki asansör sorununu üç gün önce CİMER'e şikâyet etti. Öğrenci; "Yurtta bloklarda 4 asansörden sadece 2'si bazen 1 asansör çalışıyor. Asansör durmadan bozuluyor. Kızlar hep asansörde kalıyor" dedi.

DİLAN KUTLU

Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesi ve bir öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından, kentte okuyan üniversite öğrencilerinin başka bir yurtta da benzer sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Yine Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan, Berin Menderes KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci yurttaki asansör sorununu üç gün önce CİMER'e şikâyet etti. Öğrenci; "Yurtta bloklarda 4 asansörden sadece 2'si bazen 1 asansör çalışıyor. Asansör durmadan bozuluyor. Kızlar hep asansörde kalıyor" dedi.

Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansörün düşmesi sonucu bir öğrenci yaşamını yitirdi.

AYDIN'DA 13 KYK YURDU VAR

Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 13 yurt bulunuyor. Aydın'da başka bir KYK yurdunda benzer bir asansör sorununun yaşandığı ortaya çıktı. Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan, Berin Menderes KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrencinin, üç gün önce arızalı asansörleri CİMER'e şikayet ettiği ortaya çıktı. Öğrencinin şikayeti şöyle:

"ASANSÖR DURMADAN BOZULUYOR, KIZLAR HEP ASANSÖRDE KALIYOR"

"Aydın Adnan Menderes üniversitesi lisans öğrencisiyim. Berin Menderes KYK Kız Öğrenci Yurdunda barınıyorum. Yurtta bloklarda 4 asansörden sadece 2'si bazen 1 asansör çalışıyor. Asansör durmadan bozuluyor. Kızlar hep asansörde kalıyor. Verilen yemekler asla doyurmuyor ve hijyen sıfır. Almamız gereken besinleri alamıyoruz. İkinci ekmek parayla satılıyor. Yemeklerden kıl ve böcek çıkıyor. Yemek tabakları ve tepsiler hep kirli ve kokuyor. Yemekhanenin içinde sokak köpekleri dolaşıyor. Yemeklerin yanında geziyorlar veya başka bir hastalık kapabiliriz. Gereğinin yapılmasını arz ederim."

BAŞVURU, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Öğrencinin CİMER'e başvurusunun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sevk edildiği görüldü.

Kaynak: ANKA

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 3. Sayfa, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Aydın'da KYK Yurtlarında Asansör Sorunları Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da KYK Yurtlarında Asansör Sorunları Devam Ediyor - Son Dakika
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