Aydın'da leylekler tek tek sayıldı - Son Dakika

AYDIN'da Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği üyeleri, kentte yuva yapan leylekleri saydı. Geçen yıl 772 olan leylek sayısının 894 olduğu ortaya çıktı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın'daki leylekleri saydı. 4 gün boyunca 17 ilçede 104 mahallede yapılan sayımda, 447 yuvada 894 leylek tespit edildi. Geçen yıla göre yuva sayısında 61, leylek sayısında ise 112 adet artış olduğu belirlendi. Önemli kısmı elektrik direklerine yuva yaptığı tespit edilen leyleklerin, cami kubbesi, ağaç, ev ve terk edilmiş fabrika bacalarını da tercih ettikleri gözlendi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaptığımız tespitlerde en fazla leyleğin bulunduğu yer Kuyucak ilçesine bağlı Yamalak Mahallesi oldu. 104 mahallenin hemen hepsinde leylek görülse de Kuyucak'a bağlı Yamalak, Azizabat, Başaran, Bozdoğan Nazilli ve Hamzallı, Germencik 'in Ovakaraağaç, İncirliova 'nın Osmanbükü, Söke'nin Avşar, Koçarlı 'nın Çakırbeyli, Yeniköy ve Gödrenli kırsal mahalleleri, leyleklerinin yoğun olarak görüldükleri yerlerin başında gelmektedir. Bir leylek ailesinin, bir üreme döneminde binlerce böcek, çekirge, yüzlerce kurbağa, balık, fare, sıçan, yılan ve benzeri tarım zararlısı olarak kabul gören sayısız canlı türü ile beslendiği düşünüldüğünde, çiftçilere ne kadar faydası olduğu bilinmelidir. Leyleklerin çoğalması tarımda kullanılan zirai ilaçların azalmasına yol açacaktır. Leyleklerin korunması bir bakıma insanların korunmasını ve doğal dengenin devamlılığını sağlayacaktır" dedi.

Pandemi nedeniyle geçen yıl halkalama çalışmaları yapılamadığın hatırlatan Sürücü, "Normalleşme olduğu takdirde, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, EGE Üniversitesi Biyoloji Bölümü, EKODOSD ve ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin katkılarıyla leylek yavrularının halkalamasına devam edilecektir. Yaptığımız çalışmalara katkı veren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a teşekkür ederiz" diye konuştu.