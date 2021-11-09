Aydın'da lise öğrencileri Atatürk'ün sevdiği türkülere klip hazırladı - Son Dakika

Aydın'da lise öğrencileri Atatürk'ün sevdiği türkülere klip hazırladı

Aydın'da bir grup lise öğrencisi, Atatürk'ün sevdiği türkülerden "Yemen Türküsü" ve "Atabarı" parçalarına klip çekti.

Aydın'da bir grup lise öğrencisi, Atatürk'ün sevdiği türkülerden "Yemen Türküsü" ve "Atabarı" parçalarına klip çekti. Umurlu Çok Programlı Anadolu Lisesi müzik öğretmeni İsmail Çakır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla okuldaki 7 öğrenciyle birlikte kamera karşısına geçti. Çakır, öğrencilerin seslendirdiği "Yemen Türküsü" ve "Atabarı" parçalarına bağlama çalarak eşlik etti. Güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirten Çakır, "Ata'mızı anmak üzere öğrencilerimle birlikte bu projeyi geliştirdik. İki türküyü okulumuzun farklı yerlerinde çekim yaparak seslendirdik. Bunu da Ata'mıza armağan ettik." dedi. Sosyal medyada paylaşılan klip, beğeni kazandı.

Son Dakika

Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi, gözaltına alındı

Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Hedeflerinde Esed rejimi ve terör örgütü YPG var

Denize atlayan kadın, her şeyi sosyal medya fenomeni olmak için yapmış

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor

Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler

Üniversite öğrencisi Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis

Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz

İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti