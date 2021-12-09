Aydın'da lise öğrencileri Magnesia Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, öğrencilere antik kentin tarihini ve önemini anlattı.

İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!