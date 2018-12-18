Son Dakika Haberleri: Aydın'da Lokantada Mutfak Tüpü Patladı

Aydın'da Lokantada Mutfak Tüpü Patladı

2 saat önce

Aydın'da lokantada mutfak tüpünün patlaması sonucu dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da Lokantada Mutfak Tüpü Patladı, System.String[]
Aydın'da lokantada mutfak tüpünün patlaması sonucu dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Efeler Mahallesi Işıklı Bulvarı'nda bulunan lokantanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpü patladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Dumandan etkilenen iş yeri sahibi Ayfer Kahraman ve annesi Melek Dündar, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:51 Kaynak: AA

İtfaiye, Efeler, Aydın, Güncel
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