Son Dakika Haberleri: Aydın'da Mahalleliyi Korkutan Baca Yangını

Aydın'da Mahalleliyi Korkutan Baca Yangını

1 saat önce

Aydın'da mahalleliyi korkutan baca yangınıAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesindeki dört katlı bir apartmanda çıkan baca yangını korkuttu.

Aydın'da mahalleliyi korkutan baca yangını

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesindeki dört katlı bir apartmanda çıkan baca yangını korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi, 1914 sokakta bulunan dört katlı bir apartmanın bacası sobadan çıkan kıvılcımla tutuştu. Bir anda mahalleyi dumanlar sarınca hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri baca yangınına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, alevlerin çatıya yayılmasını önledi. Yangın sırasında 112 acil sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Yerel
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