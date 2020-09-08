Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın konrol altına alındı. Yangında 8 hektar makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Asma Mahallesi güneş enerji santrali yanındaki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine alevlere Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 6 arazöz ve 1 su tankeriyle 20 orman işçisi havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangında 8 hektarlık alan zarar görürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.