Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.
Beyerli Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve 4 helikopter sevk edildi.
Bölgede bulunan tarım arazilerine de sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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