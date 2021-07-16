Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda başlayan ve makiliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda başlayan ve makiliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Uzunçam Mahallesi'nde zeytinlik alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına, 2 helikopter ve 15 arazözle müdahale edildi. Gece saatlerinde karadan devam eden çalışmalar sonucu sabah saatlerinde alevler kontrol altına alınabildi. Yangında, 30 hektar zeytin ve incir ağaçlarının dikili olduğu araziyle makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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