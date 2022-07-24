Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, havadan uçak ve helikopter, karadan da arazözlerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Taşburun mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

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