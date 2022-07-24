Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

24.07.2022 20:14
Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Taşburun mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, havadan uçak ve helikopter, karadan da arazözlerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede 50 dönümlük alan zarar gördü.

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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