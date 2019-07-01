Son Dakika Haberleri: Aydın'da makilik alanda yangın
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Aydın'da makilik alanda yangın

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aydın'da makilik alanda yangın, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Sarıkemer ile Avşar Mahalleleri arasında Dereköy mevkisindeki makilik alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Söke Orman İşletme Şefliği'ne bağlı yangın söndürme ekiplerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Söke İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale ediyor.
Ekipler, yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangını 6 arazöz ve bir su tankeriyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Zeytin ağaçlarının da bulunduğu alanda süren yangının Sarıkemer Mahalle Mezarlığına sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:14 Kaynak: AA
İtfaiye, Aydın, Söke, Güncel
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