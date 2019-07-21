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Aydın'da makilik alanda yangın

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Esenköy Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yerleşim yerine yakın olan ve ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alanda etkisini gösteren yangına müdahale ediliyor.
Esenköy, Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:33 Kaynak: AA
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