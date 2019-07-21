Aydın'da makilik alanda yangın
1 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:33 Kaynak: AA
'ın Nazilli
ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Esenköy
Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yerleşim yerine yakın olan ve ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alanda etkisini gösteren yangına müdahale ediliyor.
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