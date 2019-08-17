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Aydın'da makilik alanda yangın

18 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

Aydın'da makilik alanda yangın, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde, zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesi Boğmak mevkisinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler yangına 12 arazözle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.
Güllübahçe, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:25 Kaynak: AA
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