Son Dakika Haberleri: Aydın'da makilik alanda yangın (2)
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Aydın'da makilik alanda yangın (2)

1 saat önce

KONTROL ALTINA ALINDI Aydın'ın Nazilli ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Aydın'da makilik alanda yangın (2), System.String[]

KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 12 hektarlık alan zarar görürken, söndürme çalışmalarına 23 arazöz, 12 su tankeri, 2 dozer, 111 yangın söndürme işçisi, 10 teknik personel, 11 orman muhafaza memurunun katıldığı öğrenildi.


Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:53 Kaynak: DHA
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