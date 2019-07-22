Aydın'da makilik alanda yangın (2)
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KONTROL ALTINA ALINDI Aydın'ın Nazilli ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:53 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 12 hektarlık alan zarar görürken, söndürme çalışmalarına 23 arazöz, 12 su tankeri, 2 dozer, 111 yangın söndürme işçisi, 10 teknik personel, 11 orman muhafaza memurunun katıldığı öğrenildi.
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