Aydın'da Manda Boğası dağıtımı yapıldı - Son Dakika

"Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Kocaeli'nden temin edilen 3 adet Manda Boğası Aydınlı manda yetiştiricilerine teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayvancılığın geliştirmesi Projesi" kapsamında Aydın'da alımı ve dağıtımı planlanan ve uygulama talimatı gereğince desteklemeye hak kazanan Aydınlı manda yetiştiricilerine Manda Combası (Manda Boğası) alımı ve dağıtımı yapıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki işletmeden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince seçimi yapılarak temin edilen 3 baş manda boğası, Bozdoğan'ın Ziyaretli kırsal Mahallesi'nde ikamet eden Manda Islah Sistemine (MIS) kayıtlı üreticilerden Mutlu Çırak, Ali Özsarı ve Fatma Özkan' a teslimi yapıldı.

"Üreticiler ziyaret edildi"

Aydın' a getirilen bu hayvanların İtalyan Manda Boğaları olup süt verimlerinin yüksek annelerin yavruları olduğunu belirten Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Manda combalarını teslim alan yetiştiricilerimize İl Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Aydın Tarı hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuşlardır. Proje gereği tohumlama yaşına kadar bakımını ve tohumlama yaşına geldikten sonra 2 yıl sürüsünde kontrollü tohumlama yapacağı taahhüdünü veren bu işletmelerimizdeki Manda Combaları 2 yıl süreyle İl Müdürlüğümüz personellerince teknik takibi yapılacaktır. Ülkemiz ekonomisine ve Aydın'ımıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı. - AYDIN