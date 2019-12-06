Son Dakika › Güncel › Aydın'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Aydın'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Bozdoğan ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:34 Kaynak: AA
Bozdoğan ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde, mantar yemeği yiyen Emre ve Ece E. ile Esra İ, Şefika Y. ve Tarkan A. bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 5 kişi, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi