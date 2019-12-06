Son Dakika Haberleri: Aydın'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Aydın'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Aydın'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Bozdoğan ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Bozdoğan ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde, mantar yemeği yiyen Emre ve Ece E. ile Esra İ, Şefika Y. ve Tarkan A. bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 5 kişi, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bozdoğan, Kavaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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