Son Dakika Haberleri: Aydın'da marangoz atölyesinde yangın
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Aydın'da marangoz atölyesinde yangın

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Aydın'da marangoz atölyesinde yangın, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:22 Kaynak: AA
İtfaiye, Nazilli, Aydın, Güncel
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