Aydın'da marangoz atölyesinde yangın
58 dakika önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:03 Kaynak: AA
'ın Nazilli
ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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