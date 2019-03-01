Son Dakika Haberleri: Aydın'da Markette Patlama Ve Ardından Yangın Çıktı

Aydın'da Markette Patlama Ve Ardından Yangın Çıktı

1 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik trafosunda patlama meydana geldi.

Aydın'da Markette Patlama Ve Ardından Yangın Çıktı, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Çevrede korku ve endişeye yolaçan patlamanın ardından çıkan yangın sonucu markette maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Aydın- İzmir Karayolu Işıklı Mahallesi yol kavşağında bulunan bir markette meydana geldi. Özel bir firmaya ait zincir market şubesi kapatıldığı sırada, elektrik panosu henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı. Gürültünün ardından önce elektrikler kesildi, daha sonra bir anda marketin bir bölümü duman içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik yangını olması nedeniyle müdahaleyi yangın söndürme tüpü ile yaptı. Kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekipleri, aşırı duman nedeniyle çalışmalarını oksijen tüpü ile yaptı. Yangın nedeniyle markette maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:25 Kaynak: DHA

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