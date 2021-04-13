Aydın'da Mart ayında 225 bin TL para cezası uygulandı - Son Dakika

Aydın'da Mart ayında 225 bin TL para cezası uygulandı

13.04.2021 14:53
Aydın'da Mart ayında 225 bin TL para cezası uygulandı, System.String[]

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimlerine geçtiğimiz Mart ayında da yoğun bir şekilde devam edildi.

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimlerine geçtiğimiz Mart ayında da yoğun bir şekilde devam edildi. Denetimler kapsamında 225 bin 721 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'da geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 11 olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerden 9'u ayıplı mal ve hizmetlerden ve 2'si de paket tur satış sözleşmesi şikayetlerinden oluştu. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nca ay içinde 10 Mart 2021 ve 24 Mart 2021 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 12'si tüketici lehine, 6'sı tüketici aleyhine ve 4'ü uzlaşma olmak üzere toplam 22 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 1 bilirkişi görevlendirilmesi yapıldı.

Mart ayı içerisinde Ticaret Bakanlığı'nın Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden Aydın Ticaret İl Müdürlüğü'ne ulaşan 63 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapılmıştır. Bu şikayetlerden; 35'i gereği yapılmak üzere işleme alındı. 2'si 6563 sayılı Kanun kapsamında olmadığından dolayı sistem üzerinden Bakanlığa gönderildi. 26'sı eksik bilgi ve Kanun kapsamında olmadığından reddedildi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aydın ili Efeler, İncirliova, Germencik, Kuşadası, Nazilli, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde; 38 fiyat etiketi, 7 HFA ve CİMER konularında 45 işyerinde, 101 fiyat etiketi, 13 HFA-Haksız Fiyat Artışı ve CİMER Şikayeti konularında 114 ürüne denetim yapıldı.

Para cezası uygulandı

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 6563 sayılı Kanun kapsamında 3 firmaya toplam 7 bin 524 TL, 6102 sayılı Kanun kapsamında bir kooperatif hakkında Bakanlık talimatı gereği 28 bin 161 TL ve 6502 sayılı Kanun kapsamında; 27 işyerine fiyat etiketi yönünden 6502 sayılı Kanunu'un 54/1. maddesine aykırılıktan 17 bin 176 TL, 1 firmaya İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği'ne aykırılıktan 57 bin 160 TL, 1 firmaya Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik'e aykırılıktan bin 380 TL, denetim ve teftiş sırasında istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi nedeniyle 6502 sayılı Kanun'un 75/2. maddesine aykırılıktan her birine 57 bin 160 TL olmak üzere iki firmaya toplam 114 bin 320 TL ile toplamda 225 bin 721 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Aydın'da Mart ayında 225 bin TL para cezası uygulandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da Mart ayında 225 bin TL para cezası uygulandı - Son Dakika


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